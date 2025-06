A che ora inizia Tim Summer Hits 2025 su Rai 1 | l’orario della messa in onda

Se sei curioso di scoprire a che ora inizia Tim Summer Hits 2025 su Rai 1, sappi che l’appuntamento è fissato per le 21.30 in prima serata. Con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu, lo show musicale promette emozioni e grandi performance dall’incantevole Piazza del Popolo a Roma. Prepara il divano: ti aspetta una serata di musica e divertimento imperdibili!

. A che ora inizia Tim Summer Hits 2025 su Rai 1? Lo show musicale dell’estate va in onda su Rai 1, e vede anche quest’anno la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Appuntamento in prima serata dalle 21.30. Diretta radio su Radio 2. TIM Summer Hits è un vero e proprio show musicale che va in onda da Piazza del Popolo a Roma in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2 con quattro appuntamenti. Data di esordio venerdì 13 giugno. Le serate sono state registrate dal 7 al 10 giugno. Ecco la programmazione completa: Prima puntata: 13 giugno 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - A che ora inizia Tim Summer Hits 2025 su Rai 1: l’orario della messa in onda

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

