A Castiglion Fiorentino la campagna elettorale è già cominciata… con tre anni d’anticipo

A Castiglion Fiorentino la campagna elettorale è già in pieno fermento, con tre anni d’anticipo rispetto alla scadenza ufficiale del 2028. Ex sindaco e figura influente, Paolo Brandi, sembra aver deciso di muoversi anticipatamente, vestendo i panni di un “consulente civico non richiesto” per l’attuale primo cittadino, Mario Agnelli. La campagna politica si preannuncia ricca di sorprese e strategie sorprendenti, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa succederà nei prossimi mesi…

CASTIGLION FIORENTINO – Le elezioni comunali sono previste a fine maggio 2028, ma a quanto pare qualcuno ha già scaldato i motori. È l'ex sindaco Paolo Brandi, che non perde tempo e, con largo anticipo, ha deciso di vestire i panni del "consulente civico non richiesto" per l'attuale primo cittadino, il sempre impeccabile Mario Agnelli, noto in zona come "M il Piacione" per la sua abilità nel sorridere a tutte le telecamere (e pure agli specchi). Brandi non aspetta nemmeno che finisca il Palio: prende carta, penna e indignazione e parte all'attacco, segnalando ritardi nei cantieri, disagi nella viabilità e soprattutto una lista della spesa comunale che – a sentir lui – sembra più il menù di un catering per feste che un piano di investimenti.

