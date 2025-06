A Carosino tornano le Visioni di… Vino di CarusTeatro Aps

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Carosino “Visioni di… Vino” di CarusTeatro APS, una rassegna che unisce cinema e teatro per stimolare riflessioni su temi fondamentali come agricoltura, lavoro e ambiente. Un evento imperdibile per la comunità e i paesi limitrofi, pronto a coinvolgere, emozionare e far pensare. La seconda edizione promette ancora più spettacoli e approfondimenti, continuando a unire cultura e consapevolezza in modo unico e coinvolgente.

Dopo il successo della prima edizione dell'anno scorso, torna la rassegna "Visioni di. Vino" di CarusTeatro Aps, caratterizzata da una innovativa formula che vede utilizzare sapientemente l'arte del cinema e del teatro per far riflettere la comunità di Carosino e dei paesi limitrofi su tematiche importanti, quali l'agricoltura, il lavoro, l'enologia e l'ambiente. La seconda edizione della Rassegna di cinema e teatro "Visioni di. Vino" è stata presentata, presso la CarusTeatro Home, in Viale Risorgimento n.32 a Carosino, con una partecipata conferenza stampa cui hanno partecipato Onofrio Di Cillo, Sindaco di Carosino, Piero Fedele, Presidente CarusTeatro Aps, Maria Teresa Marangi, commercialista e project manager, e Davide Roselli, Direttore artistico CarusTeatro Aps.

