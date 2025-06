A Bussi arriva il bando per reclutare quote rosa in giunta | esponenti donne del Pd pronte ad andare dal prefetto

A Bussi si apre un nuovo capitolo con il bando per reclutare quote rosa nella giunta, mentre esponenti donne del PD si preparano a incontrare il prefetto. Una situazione che mette in luce le sfide e le criticità di una politica ancora lontana dall’equilibrio di genere, suscitando riflessioni importanti sullo stato della rappresentanza femminile nel nostro paese. È il momento di cambiare marcia e promuovere una vera parità .

“Una politica che non riesce a esprimere fra i suoi eletti la quota rosa, come sta accadendo alla nuova giunta di Bussi del neo sindaco Paolo Di Salvatore, tanto da fare una call pubblica per trovarla, è seriamente un triste spettacolo che non sorprende chi osserva con attenzione la politica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - A Bussi arriva il bando per reclutare quote rosa in giunta: esponenti donne del Pd pronte ad andare dal prefetto

