A Bologna nascono i 'rifugi climatici' | sono 15 Ecco quali e dove

A Bologna nasce un'idea innovativa per combattere il caldo estivo: quindici rifugi climatici accessibili e gratuiti, tra spazi interni e parchi. Un'iniziativa che mira a mettere al sicuro i cittadini durante le ondate di caldo intenso, ispirandosi a modelli europei di successo. Questa misura si inserisce nel quadro della Bologna Missione Clima, rafforzando il ruolo della città nella tutela del benessere pubblico. Scopriamo insieme dove si trovano e come usufruirne.

Bologna, 13 giugno 2025 – Allerta caldo, a Bologna si soffrono le alte temperature e il Comune mette in campo una nuova azione al servizio dei cittadini. Ovvero offre a chiunque una mappatura dei ‘ rifugi climatici ’ per fronteggiare l’ ondata bollente. Quindici luoghi accessibili e gratuiti tra spazi interni e parchi. Una modalità già vista in altre città europee. "Nel quadro di Bologna Missione Clima e su impulso delle proposte dell'Assemblea cittadina per il clima, il Comune – spiega una nota – ha effettuato una prima ricognizione di luoghi pubblici comunali che presentano le caratteristiche idonee per essere 'rifugi climatici', cioè luoghi che offrono riparo dal calore estremo durante l'estate pur mantenendo le loro regolari funzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Bologna nascono i ‘rifugi climatici’: sono 15. Ecco quali e dove

