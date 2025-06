A 86 anni torna sui banchi di scuola e sostiene l' esame di lienzia media

A 86 anni, Amelia Casti dimostra che l’apprendimento non ha età, tornando sui banchi di scuola e superando con entusiasmo l’esame di licenza media. Appassionata al Teorema di Pitagora, partecipa alle gite scolastiche e invita i compagni a pranzo durante le festività, creando un vero spirito di comunità. Con il suo esempio, Amelia ci ricorda che la sete di conoscenza può e deve accompagnarci sempre, rendendo ogni giorno un’opportunità di crescita e condivisione.

AGI - Si è appassionata al Teorema di Pitagora, ha partecipato a tutte le gite, ha s tudiato con passione e, a Natale, ha invitato a pranzo i compagni di classe che altrimenti sarebbero rimasti soli. Con i suoi 86 anni, è Amelia Casti la più anziana studentessa del Cpia 1 Karalis nel Cagliaritano, che quest'anno chiudera' il primo ciclo di istruzione. Sostenuta dai suoi insegnanti e dai colleghi di corso, Amelia ha studiato nella sede di San Sperate e in questi giorni sta sostenendo con emozione e orgoglio l'esame. Inserita in una classe di oltre 15 iscritti, Amelia ha condiviso l'anno con italiani e stranieri, molti dei quali ospiti di una struttura di accoglienza e originari del Gambia, Camerun, Tunisia, Honduras e Costa d'Avorio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A 86 anni torna sui banchi di scuola e sostiene l'esame di lienzia media

