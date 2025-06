A 86 anni torna a scuola per la licenza media

A 86 anni, una donna sarda decide di riscrivere il proprio destino: torna tra i banchi di scuola per ottenere la licenza media. Con coraggio e determinazione, sfida l’età e dimostra che l’istruzione è un viaggio senza confini, ispirando tutti a non smettere mai di sognare e imparare. Una nuova sfida che, oltre a cambiare la sua vita, accende un messaggio di speranza per generazioni di ogni età ...

A ottantasei anni ha deciso di riprendere in mano i libri, sedersi tra i banchi e affrontare l’esame di licenza media. Dopo una vita di lavoro e impegno sociale, una donna sarda diventa simbolo di resilienza e passione per lo studio, affascinata dalla geometria e circondata dalla solidarietà dei compagni più giovani Una nuova sfida . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

