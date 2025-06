A 86 anni prende la licenza media | Il Teorema di Pitagora mi ha affascinato la matematica può essere bellissima

Amelia, 86 anni, dimostra che la passione e la determinazione non hanno età, affrontando con entusiasmo il suo esame di licenza media. La sua storia ci ricorda che ogni sogno può diventare realtà, anche a distanza di una vita. Il suo amore per il Teorema di Pitagora e la matematica ci ispirano a credere che l'apprendimento sia un viaggio senza limiti, capace di arricchire l'anima e aprire nuove porte di scoperta.

Amelia, 86 anni, si presenta puntuale all'esame conclusivo per ottenere la licenza media con il sorriso sulle labbra e l'emozione negli occhi. È la corsista più anziana del Cpia 1 Karalis, sede di San Sperate, ma la sua energia e determinazione non tradiscono l'età anagrafica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

