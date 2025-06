A 19 anni si toglie la vita non era stato ammesso alla maturità

Una tragedia sconvolge la Liguria: un ragazzo di 19 anni, sconfitto dal dolore di non aver superato l'esame di maturità, ha trovato la morte in un edificio abbandonato. Un episodio che scuote le coscienze e solleva importanti riflessioni sulla salute mentale giovanile e il sostegno alle giovani generazioni. È fondamentale parlare di questi temi per prevenire simili tragedie e offrire ai ragazzi un percorso di supporto e speranza.

Un ragazzo di 19 anni, residente in Liguria, è stato rinvenuto privo di vita in un edificio abbandonato che ospitava una centrale elettrica. A dare l’allarme è stato un amico, dopo aver ricevuto un messaggio che lasciava intendere le intenzioni del giovane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

