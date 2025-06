A 10 anni vedevo ombre malefiche i miei non volevano un figlio campione Per mio padre vinsi una medaglia olimpica | Tom Daley a cuore aperto

A soli dieci anni, Tom Daley affrontava il dolore e le ombre che lo circondavano, lontano dalla sua terra e dai sogni. La sua storia di resilienza e vittoria, culminata con cinque medaglie olimpiche e un ritiro emozionante a Parigi 2024, ci insegna che anche nelle sfide più profonde si può trovare la forza di rinascere. Ora, Tom si apre al Corriere della Sera, rivelando cosa significhi davvero superare le difficoltà...

“A 10 anni ero dall’altra parte del mondo. Mi sentivo solo, soffrivo di insonnia e vedevo ombre che diventavano malefiche”. Tom Daley torna a parlare e lo fa al Corriere della Sera. Daley ha vinto in carriera cinque medaglie olimpiche (un oro, un argento e tre bronzi), quattro volte i Mondiali e cinque volte gli Europei. Si è ritirato dopo le ultime Olimpiadi a Parigi 2024 e a distanza di un anno rivela: “È dannatamente difficile capire cosa sia una vita normale. Mi devo abituare alla vita senza tuffi, è come se una parte di me fosse morta. L’adrenalina dei tuffi non potrò più viverla”. L’ex tuffatore ha però parlato anche dei problemi a 10 anni extra sport, della morte del padre a ridosso delle Olimpiadi di Londra e del coming out nel 2013. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A 10 anni vedevo ombre malefiche, i miei non volevano un figlio campione. Per mio padre vinsi una medaglia olimpica”: Tom Daley a cuore aperto

Tom Daley: “Senza tuffi una parte di me è morta. A 10 anni vedevo ombre che diventavano malefiche” - Tom Daley, protagonista indiscusso dei tuffi, ha scritto pagine memorabili di sport e passione. Dalla giovinezza segnata da sfide personali e paure profonde, alla conquista delle medaglie più ambite, la sua storia è un esempio di forza e determinazione.

