5 razze di gatto che soffrono di più il caldo

Scopri le cinque razze feline più vulnerabili al caldo e come proteggerle al meglio. Alcune razze, come il Persiano, l'Exotic Shorthair e l'Himalayano, sono particolarmente sensibili a causa del muso schiacciato o del folto mantello. È fondamentale conoscere le esigenze di ogni gatto per garantirgli comfort e benessere durante i mesi più caldi. Continua a leggere e scopri i consigli utili per prenderci cura dei tuoi amici felini nelle giornate afose.

Alcune razze di gatti, come Persiano, Exotic Shorthair e Himalayano, soffrono più il caldo per via del muso schiacciato o del pelo folto. Questa combinazione di caratteristiche per alcuni individui può essere decisamente problematica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

