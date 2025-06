40 mln e cessione immediata l’Inter perde l’eroe della Seconda Stella | è stato il migliore di tutti

L’Inter si prepara a una svolta epocale: con una cessione immediata da circa 40 milioni di euro, il club rischia di perdere uno dei protagonisti della storica seconda stella. Dopo mesi di delusioni, la nuova proprietà Oaktree punta su un’innovativa strategia green, investendo in giovani talenti e nel risanamento economico. Questa operazione segna un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e competitivo per i nerazzurri.

Cessione importantissima in casa Inter che potrebbe perdere a brevissimo uno degli eroi della Seconda Stella. Prezzo intorno ai 40 milioni di euro Archiviate le delusioni dell'ultimo mese, in casa Inter è partita una vera e propria rivoluzione "green", che vede nell'investimento sui giovani e nel risanamento economico del club il business core della nuova proprietà Oaktree. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità sul pagamento anticipato del bond di 400 milioni di euro da parte del club nerazzurro, che estinguerà il debito grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto da Bank of America, con tassi di interesse molto più vantaggiosi rispetto al bond appena pagato.