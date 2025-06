4 di Sera Tajani | Se l' Iran esagera c' è il rischio di intervento Usa

In un contesto di tensione crescente nel Medio Oriente, Antonio Tajani mette in guardia: se l'Iran oltrepassa certi limiti, gli Stati Uniti potrebbero intervenire. La delicata partita tra potenze si gioca sul filo del rischio e della diplomazia, mentre gli eventi si susseguono con intensitĂ . La vera posta in gioco, infatti, riguarda non solo la stabilitĂ regionale, ma anche il futuro della pace globale, lasciando tutti con il fiato sospeso su quale sarĂ la prossima mossa.

"Noi abbiamo detto basta escalation e speriamo che vinca il buon senso". Lo ribadisce Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, mentre in Israele si assiste alla seconda ondata di missili iraniani dopo che la notte precedente erano stati gli israeliani ad attaccare Teheran. Il leader di Forza Italia però non può nascondere quale sia la vera posta in gioco in Medio Oriente e nel mondo. "Non credo che si debba far coinvolgere gli Stati Uniti in questa vicenda. Certamente se l'Iran dovesse sferrare un attacco molto violento, cioè sproporzionato all'attacco che ha subìto, il rischio che ci sia un intervento americano non è assolutamente un'ipotesi da scartare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Tajani: "Se l'Iran esagera c'è il rischio di intervento Usa"

