4 di Sera il contrattacco dell' Iran contro Israele in diretta

Alle 16:00, un evento di portata storica scuote la regione: in diretta su Rete 4, l'Iran ha lanciato un massiccio contrattacco contro Israele, con sirene e raid a Tel Aviv. Dopo le devastanti operazioni notturne su Teheran, la tensione è esplosa in un attimo, mettendo in crisi la fragile stabilità del Medio Oriente. Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa escalation che potrebbe cambiare il corso della storia.

"Le sirene stanno dicendo di correre nei rifugi per precauzione. Alcuni missili hanno raggiunto Tel Aviv". A 4 di Sera  su Rete 4 va in onda in diretta il massiccio contrattacco dell' Iran contro Israele. Dopo i raid della scorsa notte su Teheran, che hanno mietuto vittime eccellenti tra i vertici militari e politici del regime guidato dall'ayatollah Khamenei, ecco arrivata la prevedibile e preventivata reazione della Repubblica islamica. Almeno 150 i missili scaricati su tutto Israele secondo l' Idf. Almeno una esplosione forte è avvenuta nel centro di Tel Aviv, dove i palazzi hanno tremato e si è visto levarsi una grande colonna di fumo a forma di fungo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, il contrattacco dell'Iran contro Israele in diretta

