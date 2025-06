24h Le Mans 2025 la griglia di partenza | male la Ferrari

La 24h di Le Mans 2025 si avvicina, ma la griglia di partenza non sorride alla Ferrari, che si trova in una posizione difficile. Con l’edizione numero 93 alle porte, gli appassionati sono già in fermento, pronti a vivere due giorni di adrenalina e sfide epiche sul circuito di Sarthe. Chi conquisterà la storica vittoria? La gara promette emozioni senza precedenti, e tutto resta da scoprire.

Definita ufficialmente la griglia di partenza dell’edizione n°93 della 24h di Le Mans. Male la Ferrari, che dovrà inseguire. È tutto pronto per la 24h di Le Mans 2025. La storica competizione automobilistica in terra francese, arrivata all’edizione n°93, andrà in scena tra il 14 e il 15 giugno. La gara del Circuito de la Sarthe, Le Mans, vedrà confrontarsi le migliori automobili del WEC (Campionato del mondo Endurance), con la maratona automobilistica che è parte di tale campionato. Il WEC, infatti, vede i migliori piloti al mondo gareggiare in varie ‘maratone’ in diverse parti del mondo. Le tappe sono: 1812 km del Qatar. 🔗 Leggi su Sportface.it

