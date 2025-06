24 Ore Le Mans 2025 | la griglia di partenza Cadillac in prima fila Ferrari deve rimontare

La 24 Ore di Le Mans 2025 si apre con un colpo di scena: Cadillac Hertz Team JOTA conquista la prima fila storica, battendo Ferrari e le altre supercar. Alex Lynn ha dominato le qualifiche, portando le V-Series.R sul gradino più alto del podio. La sfida promette fuoco e passione: Ferrari deve rimontare, mentre Cadillac si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. La battaglia è appena iniziata...

Cadillac Hertz Team JOTA ha firmato per la prima volta nella propria storia la pole per la 24 Ore Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn si è imposto nei confronti di Earl Bamber, le due V-Series.R hanno battuto la Porsche 963 n. 5 ufficiale e la BMW M Hybrid V8 n. 15. General Motors ha ottenuto la prima pole a Le Mans della propria storia, il marchio statunitense ha replicato quanto fatto nel corso delle qualifiche della 6h del Fuji dello scorso ottobre. Ferrari insegue dalla 7ma posizione con la 499P n. 50 di Antonio FuocoNicklas NielsenMiguel Molina. 11mo posto invece per la 499P n.