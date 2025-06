24 Ore di Le Mans Ferrari Giovinazzi | In gara ce la giochiamo

I piloti delle due Ferrari 499P ufficiali hanno spiegato le difficoltà sul giro secco e si sono mostrati fiduciosi in vista della gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - 24 Ore di Le Mans, Ferrari, Giovinazzi: "In gara ce la giochiamo"

La Ferrari punta a scrivere un capitolo storico nel WEC 2025, inseguendo la terza vittoria consecutiva alla 24 ore di Le Mans Un successo che avrebbe un peso enorme, non solo per il prestigio della gara francese, ma anche perché potrebbe spalancare le

