1998 Coez torna alle radici Ecco i singoli pronti a dominare radio e playlist estive

Il panorama musicale italiano si infiamma con le novità di questa settimana, e tra tutte spicca il ritorno di Coez con il suo album “1998”. Un’opera che riporta alle radici, tra sonorità autentiche e ricordi indelebili, creando un ponte emozionale tra passato e presente. I singoli pronti a dominare radio e playlist estive promettono di conquistare il pubblico, confermando ancora una volta il talento e la versatilità dell’artista. È il momento di scoprire cosa ci riserva questa fresca ondata musicale.

Anche questo venerdì si apre con una raffica di novità discografiche, in cui a dominare la scena sono soprattutto le uscite italiane. In primo piano Coez, che torna sulle scene con il suo nuovo album “1998”, un lavoro che segna un punto di ritorno alle radici, sia musicali che personali, richiamando le origini e forse anche una certa nostalgia generazionale. Il progetto promette di essere un viaggio sonoro tra passato e presente, mescolando l’anima urban e cantautorale che ha sempre contraddistinto Coez. Nel frattempo, entra nel vivo la corsa alla hit dell’estate 2025, con una serie di singoli pronti a dominare radio e playlist. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: coez - torna - radici - dominare

Coez torna alle origini con sonorià pop nell’album 1998 - Coez riprende il suo percorso musicale con "1998", un album in uscita il 13 giugno che riafferma le sue radici pop.

“1998”, Coez torna alle radici. Ecco i singoli pronti a dominare radio e playlist estive.

Perché il 1998 è l'anno di Coez Segnala gqitalia.it: Nel nuovo album 1998, Coez coglie perfettamente «l'ultimo momento in cui la vita era diretta, vissuta per strada, autentica e reale», proprio come il suo rap ...