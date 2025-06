17 giorni alla scadenza del contratto | l’ultimissima sul rinnovo di Meret

Sei giorni ormai che il tempo scorre inesorabile verso la scadenza del contratto di Alex Meret, il portiere simbolo del Napoli campione d’Italia. La trattativa per il rinnovo è in corso, ma ancora nessuna ufficialità. Il futuro di Meret, tra sogni e ambizioni, potrebbe essere scritto proprio nelle prossime ore. Resta da vedere se il secondo Scudetto sarà anche il suo biglietto da visita per un’altra avventura azzurra.

Mancano 17 giorni alla scadenza del contratto del Campione d'Italia. Poco più di due settimane e un futuro già definito, almeno secondo tutte le parti coinvolte. Eppure manca l'annuncio. Alex Meret e il Napoli hanno trattato a lungo per proseguire assieme il cammino dopo aver vinto il secondo Scudetto. Il portiere ha messo letteralmente le mani anche sul secondo campionato vinto in carriera. Un traguardo memorabile che lo renderà immortale per il club azzurro. È entrato in quell'élite dei grandi.

