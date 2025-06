14 giugno Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un'occasione speciale per riconoscere e valorizzare il gesto di altruismo che può salvare vite umane. Quest’anno, la Fondazione Cutino lancia una nuova campagna di sensibilizzazione per promuovere la cultura della donazione e ringraziare chi ogni giorno dona speranza. Un invito a tutti: diventate protagonisti di questa grande rete di solidarietà, perché insieme possiamo fare la differenza.

Al via nuova campagna di sensibilizzazione della Fondazione Cutino. Sabato 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Una ricorrenza proclamata nel 2004 dall’Organizzazione mondiale della Sanità scegliendo la data di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

