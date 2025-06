13° anniversario di Chiara Corbella Petrillo | due momenti speciali per renderle omaggio

Il 13 giugno ricorre il 13° anniversario della nascita al cielo di Chiara Corbella Petrillo, una donna semplice e coraggiosa che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Per onorarla degnamente, quest’anno sono stati organizzati due eventi significativi, pensati per celebrare la sua vita e il suo esempio. Due momenti distinti, ma uniti dalla stessa voglia di ricordarla e di trarre ispirazione dalla sua testimonianza di fede e speranza.

