Ztl sempre più trafficata, la denuncia di Forza Como.

La ZTL di Como si fa sempre più congestionata, un problema che sembra non trovare mai una soluzione definitiva. Forza Como interviene oggi con fermezza, denunciando l’insostenibile aumento di accessi e soste non autorizzate. Maurizio Cantelmo, coordinatore del movimento, sottolinea come questa situazione ostacola la vita quotidiana e il rispetto delle regole. È urgente agire per ripristinare ordine e fluidità nel cuore della città.

