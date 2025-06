Ztl fascia verde Roma chiederà alla Regione Lazio una deroga per i diesel euro 5

Il Comune di Roma si prepara a chiedere una deroga alla Regione Lazio per consentire alle auto diesel Euro 5 di attraversare la ZTL fascia verde, fronteggiando così le nuove sfide ambientali e di mobilità. Questa richiesta nasce dalla necessità di bilanciare tutela ambientale e praticità quotidiana, offrendo un’eccezione temporanea che potrebbe mantenere in movimento molte attività e cittadini. Ma quali saranno le implicazioni di questa decisione?

Il Comune di Roma è pronto a chiedere una deroga alla Regione Lazio per permettere alle auto che montano un motore diesel euro 5 di continuare a circolare nella Ztl fascia verde. Allo stato attuale, infatti, dopo le modifiche apportate dalla Pisana al Piano di risanamento della qualità dell'aria.

