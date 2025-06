Zegna sfila alla Dubai Opera Sartori porta in passerella l’eleganza vissuta

eleganza che va oltre il tessuto, incarnando un impegno concreto verso la sostenibilità e il rispetto per il pianeta. Oggi, Zegna continua a portare questa visione sulla passerella di Dubai, dove tradizione e innovazione si incontrano per esprimere un'eleganza vissuta, autentica e responsabile. È qui che l’arte del tailoring si fonde con una visione futuristica, lasciando il pubblico senza fiato e aprendo nuovi orizzonti di stile e sostenibilità.

Era il 1910 quando Ermenegildo Zegna, giovane imprenditore dal pensiero rivoluzionario, fondava il marchio che avrebbe ridefinito il rapporto tra moda, ambiente e comunità. Con la creazione di Oasi Zegna, il Fondatore immaginava un luogo in cui l’uomo, la natura e l’industria potessero convivere in armonia. Ma più che un luogo fisico, Oasi Zegna è da sempre un’idea, una visione del mondo, uno spazio mentale in cui l’estetica incontra l’etica. Un racconto lungo 115 anni. Oggi, centoquindici anni dopo, questa eredità si espande oltre i confini geografici per diventare universale. Lo fa attraverso una sfilata evento che unisce Trivero al deserto di Dubai, trasformando la Dubai Opera in VILLA ZEGNA per una settimana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it