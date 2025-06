zegna ha fatto zegna anche nel caldo torrido di dubai

l’intensità del clima e l’eccezionalità dell’ambiente, ha dimostrato come l’eleganza possa adattarsi ovunque, anche sotto il sole cocente di Dubai. Un viaggio senza confini che celebra la modernità senza perdere di vista le radici italiane, aprendo una nuova era per la maison e lasciando il segno nel panorama della moda internazionale.

Zegna, una maison che ha fatto della sobrietà la sua firma, ha scelto una location sorprendente per la sua sfilata Summer 26: l’Opera di Dubai, trasformata per l’occasione in quella che la maison ha ribattezzato Villa Zegna. Un evento epocale, la prima sfilata del marchio fuori dall’Italia in oltre un secolo, che è sembrato quasi una dichiarazione d’intenti. Zegna ha messo alla prova il suo linguaggio di lusso discreto in un contesto che, per natura, è sinonimo di opulenza. Più che un semplice show, la sfilata è stata una sorte di visione culturale proiettata nel futuro. Dubai non è stata trattata come una scenografia, ma come un territorio da esplorare e reinterpretare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it