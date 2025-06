Zazzaroni convinto | Inter rischia molto con Chivu! Milan avanti

Ivan Zazzaroni analizza con chiarezza e competenza la scelta dell’Inter di affidare a Cristian Chivu la guida tecnica, evidenziando i rischi legati a questa decisione audace. Con un occhio attento alle dinamiche di mercato e alle sfide future, il noto esperto non risparmia critiche e considerazioni sul cammino dei nerazzurri, sottolineando come la concorrenza, tra Milan e Juventus, renda il quadro ancora più incerto. La situazione è complessa, ma una cosa è certa: il percorso dell'Inter sarà tutto da seguire.

Ivan Zazzaroni ha indicato il suo punto di vista sulla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu per la sua panchina. Di seguito la sua visione. IL RAGIONAMENTO – Ivan Zazzaroni si è così pronunciato alle frequenze di TMW Radio sul passaggio del testimone sulla panchina dell’Inter da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. Il direttore del Corriere dello Sport ha posto l’accento sulla componente di rischio insita in tale scelta: « La Juve con Tudor e l’Inter con Chivu hanno rischiato molto. I nerazzurri perdono Inzaghi, hanno una rosa che necessita di un ricambio». Zazzaroni sulle avversarie dell’Inter di Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zazzaroni convinto: «Inter rischia molto con Chivu! Milan avanti»

