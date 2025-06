Zaynab Dosso debutta a Oslo | buona partenza ma si deve ritrovare la forma Alfred impressiona

Zaynab Dosso ha fatto il proprio debutto stagionale all’aperto a Oslo, mostrando una buona partenza nonostante un fastidio al piede che l’ha costretta a rimandare. La velocista emiliana, fresca di successi indoor agli Europei e ai Mondiali, si ritrova ora a ritrovare la forma in vista delle grandi sfide estive. Con Alfred che impressiona, il panorama dell’atletica italiana si prepara a vivere momenti emozionanti e pieni di speranze.

Zaynab Dosso ha fatto il proprio debutto stagionale all’aperto, a tre mesi dai grandi acuti indoor (oro agli Europei e argento ai Mondiali sui 60 metri). La velocista emiliana ha nel frattempo dovuto fare i conti con un fastidio al piede e ha quindi rinviato di diverse settimane l’esordio outdoor, scegliendo la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, per ripresentarsi ai blocchi di partenza. L’azzurra era chiaramente indietro di condizione sui 100 metri a Oslo (Norvegia): è scattata in maniera positiva, ma dopo una trentina di metri si è spenta, ha sofferto sul lanciato e ha faticato nel finale, chiudendo in ottava e ultima posizione con il crono di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it