Zampa e l’analisi post voto | Torniamo a discutere era quello il Dna del Pd

Sandra Zampa, senatrice Pd e voce di lunga esperienza, mette in discussione l’efficacia dei referendum, definendoli un passo indietro rispetto al futuro. La sua analisi si concentra sulle conseguenze di questa operazione politica, in particolare sulla delicata questione della cittadinanza per i nuovi italiani. Ma di cosa ha timore, senatrice? "La destra ora taglierà corto dicendo ..."

"I referendum? Un’iniziativa rivolta al passato invece che al futuro e non realmente discussa dentro al partito". Ma "il vero danno – chiarisce Sandra Zampa, senatrice Pd, prodiana di lungo corso – è quello nei confronti dei nuovi italiani che si è prodotto buttando nel mucchio un tema delicato come la cittadinanza, per esporlo a un no che da oggi sarà difficilissimo da lavare". Di cosa ha timore, senatrice? "La destra ora taglierà corto dicendo che gli italiani si sono espressi. Ma così non è. Semplicemente la domanda era fuori contesto e non accompagnata da una informazione corretta". Ne avrete parlato, prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zampa e l’analisi post voto: "Torniamo a discutere, era quello il Dna del Pd"

