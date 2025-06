Zak presenta Lacrime POP | il nuovo singolo tra malinconia estiva e pop anni ’80

Zak torna a emozionare con il suo nuovo singolo “Lacrime POP”, un mix irresistibile di malinconia estiva e vibranti suoni anni ’80. Disponibile dal 30 maggio 2025, questa traccia si distingue per la sua originalità e profondità, offrendo un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Nata inizialmente come un’idea semplice, “Lacrime POP” si è trasformata in un inno nostalgico che cattura i cuori di chi cerca un’estate diversa dalle altre.

Il cantautore Zak torna protagonista della scena musicale italiana con il suo nuovo singolo “Lacrime POP”, disponibile dal 30 maggio 2025. Intervistato nel podcast Unplugged Playlist, l’artista ha raccontato la nascita di questo brano, che mescola sonorità pop, influenze anni ’80 e un tocco di malinconia estiva, distinguendosi dalle classiche hit leggere dell’estate italiana. “Lacrime POP”: un’estate dal sapore nostalgico. Nato inizialmente come un tentativo di realizzare un pezzo estivo “classico”, il singolo si è trasformato in una riflessione personale e artistica. “Ho voluto creare un brano che avesse l’atmosfera dell’estate, ma con una vena malinconica”, spiega Zak. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Zak presenta “Lacrime POP”: il nuovo singolo tra malinconia estiva e pop anni ’80

Zak: Esce venerdì 30 maggio il nuovo singolo “Lacrime Pop”; Sethu con «Mare di lacrime» e le nuove date del tour estivo; Odio l’estate: canzoni per detestare la bella stagione con più consapevolezza e meno livore.

“Mare di lacrime” è il nuovo singolo di Sethu Secondo tg24.sky.it: Dopo la partecipazione in gara tra i Big del 73esimo Festival di Sanremo, Sethu ritorna con la hit estiva più “triste” dell’anno: il suo nuovo singolo è "Mare di lacrime" che unisce l ...