In un mercato in fermento, il Milan punta forte su Adrien Rabiot per rinforzare il centrocampo, mentre Yunus Musah si avvicina al Napoli, sogno di mercato degli azzurri. La trattativa con i rossoneri si infiamma, dopo aver blindato Mike Maignan e respinto l’offerta del Chelsea. Con accordi quasi chiusi e dialoghi intensi, il futuro di questi talenti si fa sempre più chiaro: il calcio italiano si prepara a nuovi scenari.

Yunus Musah verso Napoli, Adrien Rabiot sempre nel mirino. Dopo aver trattenuto Mike Maignan rifiutando l’offerta del Chelsea da 15 milioni più bonus, il Milan si concentra (anche) sul centrocampo. Trattativa lampo con i campioni d’Italia per lo statunitense, nella lista di Antonio Conte anche la scorsa estate. Raggiunto l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto fino al 2030 da circa 2,5 milioni, anche il dialogo tra le due società è fluido e ruota attorno ai 25 milioni. Il 22enne era arrivato dal Valencia due anni fa per circa 20 milioni. Cessione che si aggiunge a quella di Tijjani Reijnders ufficializzata ieri (70) e che segue quelle di Marco Pellegrino al Boca Juniors (3,5) e al riscatto della Juventus di Pierre Kalulu (14+3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Yunus Musah verso Napoli, Milan punta su Adrien Rabiot

