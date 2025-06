XRP è pronta al decollo mentre Best Wallet raccoglie più di $13 milioni

XRP si prepara a decollare, superando la resistenza e puntando a quota 3,87 dollari secondo gli analisti, grazie a supporto tecnico solido, utilità concreta e crescente interesse istituzionale. Intanto, il token $BEST di Best Wallet raccoglie oltre 13 milioni di dollari in pre-vendita, segnando un periodo di grande fermento nel mercato crypto. Con questo scenario, le opportunità di investimento si fanno sempre più allettanti, invitandoci a seguire da vicino queste dinamiche in rapida evoluzione.

XRP supera la resistenza e punta all'obiettivo di 3,87 dollari, secondo le previsioni di prezzo formulate dagli esperti. Il supporto tecnico, l'utilità concreta e l'interesse istituzionale alimentano il rally. Attenzione rivolta anche al token $BEST, nativo di Best Wallet, che sta registrando numeri eccezionali in prevendita. Dopo mesi di consolidamento in un canale discendente, XRP

