xnl al via le lezioni del corso di sceneggiatura. È un momento emozionante per i corsisti e le corsiste selezionati per l’edizione 2025 di “Lo sceneggiatore - Scrivere per il cinema: dall'idea al film”, il prestigioso percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Fare Cinema. Un’occasione unica per trasformare la passione in professionalità e dare vita alle storie che il grande schermo aspetta. Ora, si apre ufficialmente il viaggio verso il futuro del cinema italiano.

È tempo di prime lezioni per i corsisti e le corsiste scelti per prendere parte all'edizione 2025 de "Lo sceneggiatore - Scrivere per il cinema: dall'idea al film" (Rif. PA 2024-23174 approvata con DGR 23182024 del 23122024), il corso di alta formazione che Fondazione Fare Cinema - presieduta.

SCRIVERE NEL PRESENTE: lab intensivo di sceneggiatura a cura di Adriano Chiarelli (30 giugno - 4 luglio 2025) IL CORSO è pensato per offrire l'opportunità di elaborare un soggetto cinematografico o seriale su temi contemporanei e di attualità.

