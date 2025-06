Xiaomi sta portando HyperOS 2.2 stabile in Europa sui primi smartphone e tablet

Se sei appassionato di tecnologia e aggiornamenti, preparati a scoprire un’anteprima esclusiva: Xiaomi sta per lanciare HyperOS 2.2 stabile su numerosi smartphone e tablet in Europa, inclusi modelli Redmi e Poco. Questa nuova versione promette miglioramenti significativi e un’esperienza utente ancora più fluida e innovativa. Sei curioso di sapere quali dispositivi saranno coinvolti? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Xiaomi è pronta ad avviare il rilascio di HyperOS 2.2 su tanti smartphone e tablet (anche REDMI e POCO) in Europa: scopriamoli tutti.

Xiaomi, Redmi e POCO avviano il rilascio di HyperOS 2.2 stabile per i propri modelli - Xiaomi, Redmi e POCO hanno annunciato il rilascio della versione stabile di HyperOS 2.2, portando importanti aggiornamenti ai propri modelli.

