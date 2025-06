Xbox Microsoft ha praticamente cancellato la propria console portatile secondo un report

Secondo un recente report di The Verge, Microsoft avrebbe ufficialmente abbandonato lo sviluppo della propria console Xbox portatile. Dopo settimane di rumors, sembra che il progetto sia stato definitivamente accantonato, con l’azienda che ora si concentra su una piattaforma software innovativa, versatile e compatibile con vari dispositivi hardware. Una scelta strategica che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo il gaming portatile, aprendo nuove possibilità per i giocatori di tutto il mondo.

Secondo un recente report di The Verge, Microsoft avrebbe cancellato lo sviluppo della propria console Xbox portatile. Dopo settimane di speculazioni, pare che il progetto sia stato messo da parte definitivamente, con l’azienda che ora punta tutto sulla creazione di una nuova piattaforma software universale, capace di adattarsi a diversi tipi di hardware (anche quelli prodotti da altre societĂ ). L’indiscrezione arriva da Tom Warren, giornalista esperto del settore, che ha riferito di aver appreso da fonti interne che il dispositivo è “ praticamente cancellato ”, in quanto le prioritĂ dell’azienda sono cambiate. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox, Microsoft ha “praticamente cancellato” la propria console portatile, secondo un report

In questa notizia si parla di: xbox - microsoft - cancellato - propria

Xbox e Microsoft celebrano la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità - In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sull'accessibilità , Xbox e Microsoft riaffermano il loro impegno per un gioco accessibile a tutti.

Secondo Jason Schreier, il team di Bend Studio di PlayStation sta licenziando il 30% del personale: il tutto accade dopo che la compagnia ha cancellato un videogioco a inizio anno. Vai su Facebook

ROG Xbox Ally avrebbe ucciso la vera portatile Xbox; Windows 10/11, avete cancellato questa cartella di sistema? Siete a rischio | Soluzione; Xbox Games Showcase 2025 in programma domenica 8 giugno, ecco come seguirlo!.

ROG Xbox Ally avrebbe ucciso la vera portatile Xbox Come scrive spaziogames.it: A quanto pare Microsoft avrebbe deciso di interrompere definitivamente i lavori sulla console portatile Xbox proprietaria.