WWE | Nuovo tag team per il roster femminile in arrivo le Dungeon Dolls

Il mondo della WWE si prepara a una grande rivoluzione nel roster femminile: ecco le Dungeon Dolls, il nuovo tag team che promette di portare energia e novità sul ring. Con un mix di talento e grinta, queste atlete sono pronte a scrivere pagine epiche nel 2025. Ma chi sono davvero le Dungeon Dolls e quali sfide le attenderanno? Scopriamolo insieme, perché questa storyline sta per entrare nel vivo.

Il 2025 è stato sicuramente fin qui un anno molto interessante per Natalya: dopo il rinnovo di contratto della scorsa estate, per lei è arrivata l'opportunità di cimentarsi anche al di fuori dei confini della WWE, facendo prima il suo debutto in Bloodsport e sfidando poi Kenzie Page per il titolo femminile della NWA a maggio. Nella sua "casa" di Stamford, però, non ha avuto modo di fare granché, combattendo solo 9 incontri dall'inizio dell'anno a oggi. Ma stando a un nuovo report, le cose potrebbero presto cambiare. Nuovo tag team in arrivo. Secondo quanto riportato da WrestleVotes, infatti, la WWE starebbe seriamente pensando di dare seguito a una serie di teaser andati in onda in questi mesi, che volevano Maxxine Dupri che cercava di stringere un legame con Natalya come mentore.