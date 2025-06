WWE | Goldberg prossimo al ritorno faida con GUNTHER in arrivo?

Se il mondo della WWE si prepara a un duello epico, Goldberg sta per fare il suo grande ritorno, alimentando l’attesa di una faida esplosiva con Gunther. Dopo la sorprendente vittoria di quest’ultimo su Jey Uso, le tensioni tra i due si fanno palpabili, promettendo uno scontro che infiammerà gli animi dei fan. Secondo Bodyslam.net, il ritorno di Goldberg è imminente: da non perdere, perché...

Nel corso dell’ultimo episodio di Monday Night Raw, GUNTHER a sorpresa ha sconfitto Jey Uso riconquistando così il World Heavyweight Champion. Ora per il Ring General si prospetta una faida con l’Hall Of Famer Goldberg. Tra i due nervi tesi sin da Bad Blood dello scorso ottobre e ora la resa dei conti pare vicina. Ritorno imminente. Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, il ritorno di Goldberg è imminente. “Da Man” dovrebbe tornare nel corso del prossimo episodio di Monday Night Raw. La faida con GUNTHER dovrebbe quindi essere ripresa. Il Ring General, subito dopo essersi ripreso il titolo, ha parlato dell’Hall Of Famer affermando che per lui non è assolutamente fonte di preoccupazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net