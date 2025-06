WWE | Dopo un anno sotto contratto Hikuleo è pronto al debutto

Dopo un anno di attesa, Hikuleo, il potente wrestler sotto contratto con la WWE dal 2024, si prepara a fare il suo debutto ufficiale. Nonostante le molte speculazioni, fino ad ora non c’erano segnali concreti, ma le ultime indiscrezioni di PWInsider lasciano presagire che questa settimana, a Lexington, Kentucky, potrebbe essere il momento tanto atteso per vederlo in azione. Il debutto di Hikuleo si avvicina, e i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà il suo ingresso nel ring.

Hikuleo ha firmato con la WWE nel 2024 e, da allora, non ci sono stati segnali concreti di un suo debutto imminente. Tuttavia, a quanto pare, il suo esordio potrebbe finalmente essere molto vicino. Secondo quanto riportato da PWInsider, Hikuleo è previsto per l’episodio di questa settimana di Friday Night SmackDown, in programma a Lexington, Kentucky. La sua presenza potrebbe segnare il tanto atteso debutto, considerando che è sotto contratto con la WWE da quasi un anno. Hikuleo in arrivo a SmackDown: Nuova svolta per la Bloodline?. Fightful Select aveva già riferito che il nome di Hikuleo era stato inserito da mesi nel roster interno della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Dopo un anno sotto contratto, Hikuleo è pronto al debutto

In questa notizia si parla di: hikuleo - debutto - anno - sotto

WWE: Dopo un anno sotto contratto, Hikuleo è pronto al debutto; WWE: Il debutto di Hikuleo, da mesi sotto contratto, rimane un mistero; Hikuleo pronto al debutto in WWE: Sarà il prossimo rinforzo della Bloodline.