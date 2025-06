WWE | Anche Brie Bella potrebbe tornare trattative in corso

Le voci di un possibile ritorno sul ring di Brie Bella stanno facendo scalpore tra gli appassionati WWE. La sua presenza potrebbe sorprendere durante il prossimo Evolution, offrendo un supporto prezioso a Nikki Bella e coinvolgendo anche Liv Morgan in un confronto imperdibile. Con trattative ancora in corso, la possibilità di rivedere Brie in azione accende l’entusiasmo di tutti i fan, pronti a scoprire se questa avventura temporanea diventerà realtà .

Nikki Bella potrebbe non essere sola nel confronto con Liv Morgan che si prospetta per il prossimo Evolution. Secondo quanto emerso, Brie Bella starebbe valutando un ritorno temporaneo per dare una mano alla sorella gemella. Le trattative per il comeback di Brie. Una fonte interna ha confermato che Brie Bella è in discussioni con la WWE per abbandonare momentaneamente il ritiro. La 41enne aveva ufficialmente chiuso con il ring nel 2019, limitandosi negli anni successivi ad apparizioni sporadiche come il Royal Rumble match del 2022, o o come quando ha festeggiato insieme ai figli la vittoria del titolo mondiale AEW del marito Bryan Danielson durante All In. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net