wta queens 2025 passano ai quarti raducanu shnaider rybakina e qinwen zheng

Si allinea ai quarti di finale il torneo WTA del Queens. In programma gli ultimi incontri degli ottavi. L’unica giocatrice britannica a superare il turno è Emma Raducanu. Avanzano anche la russa Diana Shnaider, la kazaka Elena Rybakina e la cinese Qinwen Zheng, prima favorita del seeding. Nell’ultimo incontro di giornata la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 1, batte in volata 6-3 4-6 7-5 l’americana McCartney Kessler in un match nel quale la cinese rimonta da 1-4 nel terzo e decisivo parziale. Emma Raducanu risolve, in poco meno di un’ora e venti, la pratica Rebecca Sramkova. La britannica regola 6-4 6-1 la slovacca in un match nel quale parte fortissimo, arriva sul 5-0 e subisce la rimonta della rivale prima di chiudere i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it