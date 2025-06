World Tapas Day 2025 | da Citterio le tapas con i salumi italiani

Il World Tapas Day 2025 si avvicina, e Citterio celebra questa festa con un tocco tutto italiano. Le sue irresistibili tapas, arricchite da salumi di alta qualità come prosciutto cotto, crudo, bresaola della Valtellina IGP e salame Milano, sono il perfetto connubio di gusto e convivialità. In collaborazione con la food blogger Federica Gianelli, queste ricette originali di tortilla, pinchos e crocchette trasformano ogni momento di condivisione in un'esperienza indimenticabile, dimostrando che la tradizione mediterranea si rinnova con stile e sap

Tortilla, Pinchos e crocchette: tre ricette originali con prosciutto cotto, prosciutto crudo, bresaola della Valtellina IGP e salame Milano, realizzate dalla storica azienda di salumi in collaborazione con la food blogger Federica Gianelli, in arte Papillamonella.. Le tapas sono da sempre simbolo di convivialità, varietà e condivisione. Nata come tradizione gastronomica spagnola nel medioevo, questa modalità di consumo diffusasi poi con successo nel XX secolo, ha conquistato negli anni anche il gusto italiano, diventando una forma di socialità a tavola, perfetta per aperitivi, cene informali o buffet creativi. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - World Tapas Day 2025: da Citterio le tapas con i salumi italiani

