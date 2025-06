Wimbledon ufficiale l’addio ai giudici di linea Tra le novità anche montepremi più alti del 7%

Wimbledon dà il benvenuto all’innovazione: dopo 147 anni, i giudici di linea sono ormai un ricordo grazie all’introduzione del sistema elettronico di chiamata in tempo reale. Questa rivoluzione tecnologica non solo modernizza il celebre torneo, ma promette anche maggiore precisione e trasparenza. E mentre il montepremi si alza del 7%, l’eredità del passato si trasforma, aprendo nuovi orizzonti per il più prestigioso slam del tennis mondiale.

Anche a Wimbledon la tradizione deve cedere il passo alla tecnologia. L' All England Lawn Tennis Club ha confermato l'introduzione completa del sistema elettronico di chiamata delle linee in tempo reale, novità che segna un cambio di passo dopo 147 anni di utilizzo dei giudici di linea. Dopo il parziale test dell'anno scorso, anche lo Slam inglese si è dovuto adattare alle disposizioni dell'Atp. "Dopo aver valutato i risultati dei test effettuati durante gli ultimi Championships – si legge nel comunicato – abbiamo ritenuto questa tecnologia sufficientemente affidabile ed è arrivato quindi il momento giusto per compiere questo passo teso a ricercare una sempre maggiore accuratezza nella gestione arbitrale dei match.

