Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre | quest’anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro

Wimbledon 2024 si conferma lo Slam più ricco di sempre, con premi in crescita dell’11% rispetto all’anno scorso. Chi alzerà il trofeo questa volta? Sinner, Alcaraz o un outsider come Draper? E tra le donne, Coco Gauff, Sabalenka o Swiatek hanno le carte in regola per trionfare. La gloria non porta solo onore, ma anche un premio di 3,5 milioni di euro: l’investimento più alto nella storia del Grande Slam. Chi conquisterà il sogno?

Sinner, o Alcaraz. O magari un terzo incomodo tipo Draper. Ma vale anche per Coco Gauff, o Sabalenka o Swiatek. Chi vincerà Wimbledon quest’anno porterà a casa la bellezza di 3 milioni di sterline, 3,5 milioni di euro. L’11% in più rispetto allo scorso anno, il premio più alto nella storia del Grande Slam. Un milione di euro in più di quello che hanno incassato Carlos Alcaraz e Coco Gauff dopo aver vinto al Roland Garros solo pochi giorni fa. In totale, il torneo pagherà 53,5 milioni di sterline (62,8 milioni di euro) in premi, il 7% in più rispetto all’edizione 2024 e il doppio di quanto erogato dieci anni fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre: quest’anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro

In questa notizia si parla di: milioni - anno - wimbledon - slam

L’Accademia dello Sport sfonda quota 3 milioni in solidarietà: e da quest’anno spazio alla prevenzione - L'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo celebra un traguardo significativo, superando i 3 milioni di euro in iniziative benefiche.

ROLAND GARROS: IL FISCO SPAGNOLO SI PRENDERÀ IL 46% DEL PRIZE MONEY DI ALCARAZ Le imposte sul reddito statale e regionale costeranno parecchio a Carlos Alcaraz: Hacienda, l’agenzia delle entrate spagnola, tratterrà quasi 1,2 milioni di eur Vai su Facebook

Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre: quest'anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro; Roland Garros 2025, i montepremi: tutte le cifre di vincitore e partecipanti; I top player chiedono più soldi agli Slam: ecco perché.

Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre: quest’anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro Si legge su ilnapolista.it: Ovvero un milione in più del Roland Garros, l'11% dello scorso anno.