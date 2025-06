Wimbledon 2025 | montepremi record da 53,5 milioni di sterline aumenti per tutte le categorie

Wimbledon 2025 si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, con un montepremi record di 535 milioni di sterline. L’All England Club ha annunciato un aumento del 7%, portando il totale a circa 63 milioni di euro, confermando la crescita continua del torneo più prestigioso del tennis su erba. Premi più ricchi per tutti: vincitori e partecipanti al tabellone principale sono pronti a affrontare questa straordinaria edizione.

Il montepremi di Wimbledon 2025 raggiunge un nuovo record storico. L’ All England Club ha annunciato un aumento del 7% rispetto al 2024, portando il totale complessivo a 53,5 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro). Si conferma così il costante trend di crescita del più prestigioso torneo di tennis su erba al mondo. Premi aumentati per vincitori e partecipanti al tabellone principale. I vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile riceveranno circa 3,5 milioni di euro ciascuno, con un incremento superiore all’11% rispetto allo scorso anno. Anche i tennisti che accederanno al tabellone principale di Wimbledon 2025 vedranno un aumento: il solo accesso vale 66. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025: montepremi record da 53,5 milioni di sterline, aumenti per tutte le categorie

In questa notizia si parla di: milioni - wimbledon - montepremi - record

Wimbledon è lo Slam più ricco di sempre: quest’anno chi lo vince porta a casa 3,5 milioni di euro - Wimbledon 2024 si conferma lo Slam più ricco di sempre, con premi in crescita dell’11% rispetto all’anno scorso.

#Wimbledon 2025: montepremi record da quasi 63 milioni di euro e grandi novità in arrivo Vai su X

Wimbledon 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande successo, con un montepremi record di quasi 63 milioni di euro e sorprendenti novità in arrivo. L'aumento del 7% premia ancora di più i campioni, mentre il prize money cresce per tutti i partec Vai su Facebook

Wimbledon 2025 da record: il montepremi è di oltre 60 milioni di euro, 3 e mezzo al vincitore; Wimbledon 2025, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i vincitori; Wimbledon 2025, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i vincitori.

Wimbledon 2025 da record: il montepremi è di oltre 60 milioni di euro, 3 e mezzo al vincitore - A chi alzerà il trofeo andrà un milione in più rispetto al trionfatore del Roland Garros appena terminato ... Segnala gazzetta.it

Wimbledon 2025, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i vincitori - Il torneo di Wimbledon 2025, terza prova stagionale del Grande Slam, segna un nuovo massimo storico in termini di montepremi: l’All England Lawn Tennis Club ha annunciato uno stanziamento complessivo ... Riporta msn.com

ULTIM’ORA – WIMBLEDON: sei escluso ufficialmente dal torneo | Salta l’atteso incontro con Sinner - Wimbledon 2025 si preannuncia come un’edizione storica, sia per l’entità del montepremi che per le novità tecnologiche. Segnala ilovepalermocalcio.com