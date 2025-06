Wild Strawberry, dai diamanti non nasce niente, dai cadaveri nascono i fior.

trascendere le tenebre. Wild Strawberry ci invita a riflettere sul potere della rinascita, anche nei luoghi più desolati, ricordandoci che dalle macerie può germogliare un nuovo inizio, se solo abbiamo il coraggio di credere e agire con cuore aperto.

De Andrè cantava “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”: dalle piccole cose, nasce la vita. Come quella che sboccia e fiorisce dai cadaveri in decomposizione disseminati nelle vie imputridite di una città del futuro. In un mondo dominato da paura e odio verso il diverso, Wild Strawberry si configura come una riflessione amara e struggente su quel che – forse – che ci attende, dimostrando tuttavia quanto la speranza riesca a germogliare anche tra le crepe del disastro. Ambientato in una Tokyo post-apocalittica, invasa da una vegetazione mutante, soffocata da profonde disuguaglianze sociali, il manga d’esordio di Ire Yonemoto – serializzato su Shonen Jump+ e pubblicato in Italia da Star Comics – si configura quale intrigante denuncia sociale. 🔗 Leggi su Screenworld.it