WhatsApp migliora in ottica accessibilità | per i beta tester arriva aumenta contrasto

WhatsApp si impegna a rendere la comunicazione più inclusiva, introducendo nuove funzionalità per migliorare l'accessibilità. Nella recente versione Beta, i tester possono usufruire dell’opzione “aumenta contrasto”, pensata per facilitare la lettura e l’utilizzo dell’app anche a chi ha esigenze visive specifiche. Questa innovazione dimostra come WhatsApp voglia essere sempre più user-friendly e accessibile a tutti, senza lasciare nessuno indietro.

WhatsApp vuole migliorare sul fronte dell'accessibilità: con l'ultima versione di WhatsApp Beta arriva un'opzione per aumentare il contrasto.

