Welfare per asili nido e centri estivi dalla Cassa Commercialisti contributi per 1,7 mln

In un nuovo impulso all’attenzione verso le famiglie, la Cassa Dottori Commercialisti ha annunciato un incremento dei contributi dedicati a asili nido e centri estivi, arrivando a coprire spese per 17 milioni di euro. Questa iniziativa rafforza il sostegno alla genitorialità, offrendo nuovi rimborsi e benefici concreti. Un passo importante che dimostra come il welfare possa fare la differenza nella vita quotidiana delle famiglie italiane.

La Cassa Dottori Commercialisti potenzia le misure a sostegno della genitorialità e introduce importanti novità nel bando destinato al rimborso delle spese educative. A partire da quest’anno, infatti, oltre al consueto contributo per le spese relative ad asili nido e scuole dell’infanzia, è stato introdotto anche il rimborso per la frequenza dei centri estivi diurni e l’investimento complessivo sale così a 1,7 milioni di euro. In un contesto in cui i servizi educativi extrascolastici sono ancora poco diffusi e caratterizzati da costi elevati, la Cassa intende rafforzare il proprio sostegno alle famiglie degli iscritti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

