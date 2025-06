Weekend ricco di appuntamenti | da La Traviata a Fossacesia alla Giornata nazionale dello sport a Chieti

un'esperienza all'insegna del divertimento, della cultura e dello sport, perfetta per arricchire il tuo tempo libero. Non perdere l'occasione di vivere momenti unici e di creare ricordi che dureranno nel cuore. Scopri subito gli eventi in programma e lasciati coinvolgere da questa estate piena di emozioni!

Un weekend dal classico sapore d'estate ci aspetta, durante il quale sarà possibile trascorrere giornate indimenticabili. Leggi qui giù per trovare l'evento che più ti interessa, ma se ne cerchi uno in particolare, allora puoi sbirciare nella nostra sezione dedicata. E il fine settimana promette. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Weekend ricco di appuntamenti: da "La Traviata" a Fossacesia alla Giornata nazionale dello sport a Chieti

In questa notizia si parla di: ricco - appuntamenti - traviata - fossacesia

Festival biblico: a Treviso un fine settimana ricco di appuntamenti - Il Festival Biblico 2025 di Treviso, dedicato ai “Salmi, libro infinito”, continua con una seconda giornata ricca di eventi.

Weekend ricco di appuntamenti: da "La Traviata" a Fossacesia alla Giornata nazionale dello sport a Chieti https://ift.tt/T7EDfPo https://ift.tt/fU4ekNR Vai su X

IN SCENA AL TEATRO DEGLI ULIVI DI FOSSACESIA “LA TRAVIATA” Il 14, il 15, il 21 e il 22 giugno, con l’opera di Verdi, si aprirà la prima stagione del grande Teatro all’aperto Si aprirà sabato 14 giugno prossimo, alle ore 21, con “La Traviata” di Giuseppe V Vai su Facebook

Weekend ricco di appuntamenti: da La Traviata a Fossacesia alla Giornata nazionale dello sport a Chieti; La Traviata inaugura la rassegna LiveOlive al teatro degli Ulivi di Fossacesia; Prende forma il teatro degli ulivi: a giugno La traviata di Verdi sulla costa dei trabocchi.

Weekend ricco di appuntamenti: da "La Traviata" a Fossacesia alla Giornata nazionale dello sport a Chieti Come scrive chietitoday.it: Tanti gli eventi imperdibili che faranno divertire grandi e piccini in questo fine settimana che soddisferà tutti i gusti ...