Weekend di musica e divertimento a Scalo24 con karaoke e dj set

Preparati a vivere un weekend all'insegna di musica, risate e pura energia a Scalo24! Venerdì 13 giugno, l'appuntamento è con "Scalo Canterino", la serata karaoke dove il palco è di tutti e il divertimento non conosce limiti. E non finisce qui: il weekend si anima con DJ set esplosivi per far ballare Chieti Scalo fino a notte fonda. Non perdere l'occasione di essere protagonista di un evento indimenticabile!

Venerdì 13 giugno a Scalo24, a Chieti Scalo, ci sarà lo "Scalo Canterino", la serata karaoke aperta a tutti, dove il microfono passa di mano in mano e il divertimento è garantito. In palio, per i più intonati (o semplicemente per i più coraggiosi), anche simpatici premi. Il weekend prosegue.

