watchOS 26 | tutte le novità del nuovo sistema operativo di Apple Watch

Scopri le incredibili novità di watchOS 26, l’ultima rivoluzione nel mondo di Apple Watch. Con un design innovativo Liquid Glass e funzionalità avanzate, questo aggiornamento promette un’esperienza ancora più coinvolgente e personalizzata. Pronto a esplorare tutte le novità? Continua a leggere per scoprire come il nuovo sistema operativo trasforma il tuo orologio in un compagno indispensabile di ogni giorno.

Proseguono le novità software di Apple e dopo iOS 26 e iPadOS 26, arriva watchOS 26, la più recente versione del sistema operativo di Apple Watch. Di seguito novità principali, disponibilità e compatibilità. Nuovo design Il nuovo design del software con Liquid Glass dona a watchOS. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - watchOS 26: tutte le novità del nuovo sistema operativo di Apple Watch

In questa notizia si parla di: watchos - novità - apple - sistema

Apple ha svelato al WWDC 2025 le novità di watchOS 26 e tvOS 26, due aggiornamenti che puntano su design innovativo e funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza d’uso. Il sistema operativo dell’Apple Watch, in particolare, introduce un’interfaccia c Vai su Facebook

Apple Watch: ecco quali modelli riceveranno l’update a watchOS 26 Vai su X

watchOS 26: tutte le novità del nuovo sistema operativo di Apple Watch; watchOS 26: nuovo design Liquid Glass e Apple Intelligence anche su Apple Watch; Apple, ecco tutte le novità che sono state annunciate alla WWDC 2025.