Warfare – Tempo di guerra in anteprima nazionale al Taormina Film Festival

Warfare – Tempo di guerra, il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza – dopo il successo di Civil War – sarà presentato in anteprima nazionale al Taormina Film Festival con la partecipazione speciale sul palco del Teatro Antico dell’interprete Taylor John Smith ( Hunger Games, Sharp Objects, The Outpost, La ragazza nella palude ). Tratto da una storia vera e ispirato alle testimonianze dirette di un gruppo uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL – tra cui lo stesso Mendoza – il film racconta una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Casting elden ring: alex garland in trattative con star di warfare per il film - Il mondo dei videogiochi sta conquistando Hollywood e il progetto di Alex Garland su Elden Ring ne è la prova lampante.

